Etkinliğin açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Ataoğlu, turizmin ülkeler arasındaki bağları güçlendiren ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıran bir sektör olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, KKTC’nin sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel mirasla uluslararası organizasyonlar için ideal bir destinasyon olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs olarak, dünya turizm sahnesinde daha güçlü bir yer edinmeye kararlıyız,” dedi. Gençlerin ve çevre dostu projelerin turizmin geleceğinde kilit rol oynayacağına da dikkat çekti.

Yoğun katılımın olduğu IMWF 8, etkileyici paneller, ilham verici konuşmalar ve yeni iş birliklerine kapı aralayacak özel buluşmalarla 5 gün boyunca sürecek.