Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, bugün ülkede yaşanan deprem sonrası sosyal medyada Lefke Gazi Lisesi ile ilgili gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı.

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ülkemizde yaşanan depremden sonra sosyal medyada Lefke Gazi Lisesi ile ilgili gerçeği yansıtmayan birçok paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak doğru bilgileri aktarma ihtiyacı duymaktayım.

Türkiye’de yaşanan 6 Şubat 2023 depreminden sonra ülkemizde oluşturulan deprem komitesinin tüm okullarımızda yaptığı denetimler sonucunda Lefke Gazi Lisesi için yıkım kararı çıkmıştır. O günden itibaren binalar Bakanlığımız tarafından boşaltılmış ve tüm öğrencilerimiz prefabrik sınıflarda eğitimlerini sürdürmeye başlamıştır. Bu binaları şu an hiçbir kişi kullanmamaktadır.

Bakanlığımız boşaltılan binaların yıkımı için gerekli çalışmalara başlamıştır. Ancak bölgedeki sivil toplum kuruluşları Anıtlar Yüksek Kuruluna başvurarak bu binaların ‘eski eser’ ilan edilmesini sağlamıştır. Şu an tüm sorumluluk Anıtlar Yüksek Kuruluna aittir.

Bakanlığımız birçok kez girişimde bulunmasına rağmen Anıtlar Yüksek Kurulu bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının baskıları sonucu kararını değiştirmemiştir.

Daha bir hafta önce Sayın Bakanımız Nazım Çavuşoğlu Başkanlığında Lefke ilçesi milletvekilleri, Lefke Belediye Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, okul idaresi ve okul aile birliği yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. Sayın Bakanımız bu toplantıda açık ve net bir şekilde Lefke Gazi Lisesi için yeni bir bina yapılacağını, bunun için ivedi olarak bölgenin okulun yapılacağı yer konusunda karar vermesini istemiştir. Bizim için eski binanın duygusal öneminden çok çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Bu nedenle Anıtlar Yüksek Kurulunun ve bölgedeki STK’ların bir an önce öğrencilerimizi düşünerek bir karar vermesini bekliyoruz. Bu konuda Bakanlığımız tarafından yarın daha geniş açıklama yapılacaktır.”