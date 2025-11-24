Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez DAÜ ev sahipliğinde düzenlenecek olan söz konusu kongre, 27 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Genç Bilim İnsanları Bir Araya Geliyor

Sağlık bilimleri alanındaki öğrencileri bilimsel üretime teşvik etmek, genç araştırmacıları aynı platformda buluşturmak ve disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlenecek olan kongrenin başkanlığını DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile SABDEK Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan birlikte yürütüyor.

İlk kez düzenlenecek olmasıyla ayrı bir önem taşıyan kongre, sağlık bilimleri öğrencilerine akademik sunum yapma, araştırmalarını tanıtma, uzman akademisyenlerle bir araya gelme ve bilimsel bir ortamın içinde yer alma fırsatı sunuyor. Kongre; SABDEK’in ulusal düzeydeki akademik birikimi ile DAÜ’nün köklü eğitim altyapısını bir araya getirerek, öğrencilere nitelikli ve kapsamlı bir bilimsel platform sunmayı hedefliyor.

Bilimsel bildiri sunumları, panel oturumları, öğrenci konuşmaları ve ödül törenleriyle zenginleştirilen kongre; sağlık bilimleri öğrencilerinin araştırma kültürünü geliştirmeyi, akademik motivasyonlarını artırmayı ve farklı alanlardan genç bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kongre ile ilgili açıklama yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç “SABDEK ile iş birliği içerisinde ilk kez gerçekleştireceğimiz bu öğrenci kongresi, sağlık bilimlerinde öğrenim gören gençlerimizin bilimsel düşünceyi deneyimlemesi, kendilerini ifade etmesi ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

SABDEK Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ise, öğrenci kongresinin SABDEK’in eğitimde kalite ve akademik gelişim vizyonunun önemli bir adımı olduğunu belirterek, tüm öğrencileri bilimsel üretime katkı sunmaya davet etti.

Akademik Gelişmelere Katkı Sağlayacak Güçlü Bir Platform

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin bilimsel üretimi destekleyen vizyonuna vurgu yaparak şunları söyledi: “DAÜ olarak, öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara aktif katılımını son derece önemsiyoruz. SABDEK ile iş birliği içerisinde düzenlenen bu kongre, genç araştırmacılara kendilerini ifade edebilecekleri, çalışmalarını sunabilecekleri ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak güçlü bir platform sunmaktadır. Üniversitemizin bilimsel geleneğini öğrenci odaklı etkinliklerle daha da ileri taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, kongrenin sağlık bilimleri alanına değerli katkılar sağlamasını temenni ediyorum.”

Kongre ile ilgili programa ve tüm ayrıntılara sabdek.emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor..