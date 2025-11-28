Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Uzm. Ömer Evre’nin yürüttüğü Görüntü Yönetmenliği, Senaryo Yazarlığı, Yaratıcı Montaj ile Sinemada Yapım ve Yönetmenlik dersleri kapsamında profesyonel bir film setinde görev aldı.

Öğrenciler, dönem boyunca sınıflarda edindikleri teorik bilgileri “Tuvaldeki Sır” adlı uzun metraj filmin setinde pratiğe dönüştürme fırsatı bularak sinemanın tüm yaratıcı aşamalarını yakından gözlemledi. Kamera önü ve arkasında profesyonel bir ekiple aynı ortamda çalışan öğrenciler, sektör dinamiklerini yerinde görerek önemli bir deneyim kazandı.

Filmin görüntü yönetmeni Aydın Sarıoğlu, Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesindeki Görüntü Yönetmenliği dersinde öğrencilerle bir araya gelerek teknik ve sanatsal deneyimlerini aktardı. Öğrenciler, derste edindikleri bu bilgiler doğrultusunda sette ışık, kamera ve kadraj üzerine doğrudan uygulama yapma fırsatı buldu.

Antalya’da gerçekleştirilen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki ilk gösterimiyle büyük ilgi gören “Tuvaldeki Sır”, Kıbrıs sineması adına yeni bir dönemi işaret ederken, DAÜ öğrencilerinin sinema sektörüne adım attıkları unutulmaz bir deneyim olarak öne çıktı.

"TUVALDEKİ SIR"

Başrollerinde Cemal Hünal, Hatice Tezcan, Devrim Nas, Şahin Ergüney, Cansev Günsoy, Esin Kaya, Giorgos Anagiotos ve Deniz Çakır’ın yer aldığı filmde, Kıbrıslı Türk oyuncu Osman Alkaş konuk oyuncu olarak rol alıyor. Yapımcılığını Altıner Dereliköylü, Biket İlhan ve Ömer Evre’nin üstlendiği; görüntü yönetmenliğini ise Aydın Sarıoğlu’nun yaptığı film, ilham arayışıyla Kıbrıs’a gelen genç bir senaristin, yıllar önce yaşanmış yasak bir aşkın izlerini sürerken geçmişle bugün arasında kurduğu duygu birlikteliğini konu ediniyor.

Ressam Ayten’in gençliğinde Kıbrıslı Rum genci Nikos’la yaşadığı tutkulu aşk hikâyesinin, senarist Mert’in kalemiyle yeniden hayat bulduğu film, yalnızca bir sanatçının içsel arayışını değil; adanın iki yakasında yaşayan insanların ortak acılarına ve affetmenin dönüştürücü gücüne uzanan derin bir yüzleşme sürecini de anlatıyor.