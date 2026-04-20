CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Görüşmeler sırasında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis’in 30 Mart’tan bu yana söz konusu yasalar nedeniyle çalışmalarını yerine getiremediğini belirtti. İncirli, içinde bulunulan sürecin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayarak, gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının önemine dikkat çekti.

“Ülkeyi kilitledik” ifadelerini kullanan İncirli, yaşanan süreçte güven ortamının oluşturulamadığını belirterek, sorunların çözümü için tarafların bir araya gelmesi, uzlaşı aranması ve diyalog kurulması gerektiğini söyledi. Bu adımların son üç haftadır atılmadığını dile getiren İncirli, “3 haftadır zaman dondu, bu süreçte çok şey kaybettik” dedi.

Söz konusu sürecin her açıdan ciddi maliyetler doğurduğunu ifade eden İncirli, en büyük zararın demokrasiye verildiğini kaydetti. Hayat pahalılığına ilişkin yasaların komiteye çekilmesini doğru bir karar olarak değerlendirdiklerini belirten İncirli, sendikalarla diyalog kurulması gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini hatırlattı.

İncirli, yaşanan hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurgulayarak, bundan sonraki süreçte daha dikkatli ve uzlaşıya dayalı bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini ifade etti.

Komite çalışmalarını çok yakından takip edeceklerini dile getiren İncirli, “diyalog kurmak, uzlaşı aramak önemli meseleler. Bunlar olmadığında neler olur hepimiz gördük. Hükümetin yaratmış olduğu çatışmadan ülke zarar gördü. Bir daha böyle bir şey olmaması için evet diyeceğiz ama şerhimizi de koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seçim tarihi ortaya konmalı”

İncirli sözlerinin devamında erken seçim çağrısı yaparak, seçim tarihine şiddetle ihtiyaç olduğunu, hükümete güven kalmadığını vurguladı. “Ocak 2027’yi herkes aklından çıkarsın, böyle bir şey mümkün değildir” diyen İncirli, sonbaharda da seçim olamayacağını, Maliye’nin kötü durumda olduğunu 2027 bütçesinin doğru hazırlanması için erken zamanda yapılacak bir seçime ihtiyaç olduğunu kaydetti. İncirli “Haziran’da genel seçim yapılır, yeni gelen hükümet bütçesini hazırlar, güven ortamı oluşur arkasından da aralık ayında yerel seçimler yapılır” ifadelerini kullandı.