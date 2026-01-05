CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.08’de yeni yılın ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis Genel Kurulu’nun yeni yılın ilk oturumunda ilk olarak 62’inci madde tahtında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli söz aldı.

İncirli, konuşmasına 2026 yılının erken genel seçim yılı olacağını hatırlatarak başladı. “Erken seçim yılını kutluyoruz. 2026 yılı erken genel seçim yılı olacak, bu yüzden kutluyoruz” dedi. Hükümetin yasa gücündeki kararnamelerle ülke yönetme arzusunun hiç eksilmediğini belirten İncirli, “Bu hükümet Ocak 2022’den bu yana 400’den fazla yasa gücünde kararnameyi bu memleketin mevzuatının içine soktu. Yasa gücünde kararname acil olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bir enstrümandır. 4 yılın içinde 400’den fazla yasa gücünde kararname ne demektir? Bu Meclisi tamamen ortadan kaldırma hareketidir” ifadelerini kullandı.

İncirli, yasa gücünde kararnamelerle Meclis’in işlevinin zayıflatıldığını, yasaların kapalı kapılar ardında hazırlandığını ve mevzuatın kirletildiğini savundu. Ayrıca, çıkarılan birçok kararnamenin 20’den fazlasının af niteliğinde olduğunu belirterek, “Sizin anlayışınıza göre Meclis’in işi bitmiş vaziyettedir. Erken seçimle ilgili de herhangi bir engel kalmadı. Halkın arzusu da erken genel seçimdir. Artık bitti. Bu Meclis yenilenmek zorunda” dedi.

“Bürokratlara yanlış işler yaptırıyorsunuz”

İncirli, yasa gücünde kararnamelerle memleketin yönetildiğini ve demokrasinin zarar gördüğünü belirterek, “Bürokratlara yanlış işler yaptırıyorsunuz. DAÜ ile ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını üç toplantıda üç ayrı şekilde aldınız. Bunlar yanlış ve mevzuata aykırı, Cumhurbaşkanı da sizi uyardı. Buna rağmen hatalara devam ettiniz. DAÜ’yü yıpratan, yanlış ve yasa tanımaz uygulamalarınız sizin hatalarınızdır” ifadelerini kullandı.

“Maliye sürekli borçlanıyor”

CTP Genel Başkanı, KKTC’de bürokrasinin çalışamaz duruma geldiğini, kurumların işlevsiz hâle geldiğini ve yolsuzlukların bu durumla birlikte arttığını ifade etti. Ayrıca, aflarla maliyenin gelirlerinin aksadığını ve sürekli borçlanma yoluna gidildiğini belirtti.

“Erken seçim kararı vermek zorundasınız”

Konuşmasına, “Önümüzde daralan bir süreç var” sözleriyle devam eden İncirli, “Bu memleket erken seçim yoluna girdi. Hükümet erken seçim tarihi vermek zorunda. Siz bunu yapmasanız halk bunu söke söke alacak. Oturalım anlaşalım tarih belirleyelim ve memleketin önünü açalım. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Meclisin yenilenme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.