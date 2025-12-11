İncirli, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin vizyonunu, politik önceliklerini ve bölgesel siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

İncirli ile görüşmeye gelen heyette Yıldız Yazıcıoğlu (Stüdyo Recap), Zeynep Gürcanlı (Ekonomim), Ayşe Sayın (BBC Türkçe), Murat Gürgen (Turkey in Depth), Elif Doğan Şentürk (TV5–GazeteKritik), Buse Söğütlü (T24), Tarık Işık (Nefes Gazetesi), Gülsen Solaker (DW Türkçe) ve Kenan Şener (ANKA Haber Ajansı) yer aldı.

CTP Genel Başkanı İncirli’ye görüşmede milletvekilleri Fikri Toros, Ürün Solyalı ve Fazilet Özdenefe eşlik etti.

-“CTP erken seçime hazır”

Genel başkanlık görevine gelmesinin ardından Türkiye basınıyla ilk kapsamlı buluşmasını gerçekleştiren İncirli, CTP’nin siyasi vizyonu ve gelecek döneme yönelik önceliklerini paylaşarak “CTP yaklaşan seçimde iktidara yürüyen bir partidir. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen erken genel seçimlere tüm kadrolarımızla hazırız. CTP güçlü bir şekilde, tek başına iktidara geliyor.’’ dedi.

İncirli, CTP hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı yapısal düzenlemeler, ekonomik ilerleme ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik politikalara ilişkin de bilgi verdi.

-Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve siyasal süreçler ele alındı

Görüşmede, KKTC’de yakın zamanda tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile CTP’nin bir önceki Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açık farkla Cumhurbaşkanı seçilmesinin siyasi etkileri değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın demokratikleşme süreci, kurumsal yapıların güçlendirilmesi, ekonomik sorunların yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ilişkileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

-Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler masadaydı

İncirli, toplantıda ayrıca Kıbrıs sorunu, müzakere süreçleri ve bölgesel jeopolitik gelişmeleri değerlendirdi.

CTP’nin adada siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm iradesine dayalı siyasal duruşunu hatırlatan İncirli, iki toplumun geleceğine ilişkin kalıcı ve adil barışa ulaşmanın önemine işaret etti.