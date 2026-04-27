-CANLI AKTARIM

Genel Kurulda ilk sözü 62’inci madde tahtında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli aldı, hükümete sert eleştirilerde bulundu. Ülkede demokratik hukuk devleti ilkesinin zedelendiğini savunan İncirli, yönetimde hukukun üstünlüğünün esas alınması gerektiğini vurguladı.

“Yasama yetkisi devredilemez”

Anayasa Mahkemesi’nin yasa gücünde kararnamelere ilişkin kararını hatırlatan İncirli, yasama yetkisinin yalnızca Meclis’e ait olduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun bu yetkiyi devralamayacağını söyledi. İncirli, yürürlükte bulunan çok sayıda kararnamenin Meclis’te süresi içinde görüşülmediğine dikkat çekerek, ülkede yüzlerce yasa gücünde kararname bulunduğunu ifade etti.

Gereksiz kararnamelerin kendiliğinden yürürlükten kalkacağını belirten İncirli, ihtiyaç duyulan konuların ise yasa tasarısı olarak Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Borç stoku hızla artıyor”

Hükümetin borçlanma yöntemini de eleştiren İncirli, Maliye Bakanlığı’nın sürekli ihaleye çıkarak borçlandığını ve alınan borç miktarlarının açıklanması gerektiğini söyledi. Son ihalede hedefin üzerinde borçlanıldığını belirten İncirli, borçların nasıl geri ödeneceğine dair net bir planın kamuoyuyla paylaşılmadığını savundu.

İncirli, borç stokunun hızla arttığını ve ülkenin ciddi bir mali yük altına girdiğini ifade ederek, Maliye Bakanlığı’nın ödeme planını açıklaması gerektiğini dile getirdi.

“Seçim tarihi açıklanmalı”

Seçim tarihinin açıklanmamasını da eleştiren İncirli, sürecin uzamasının ekonomik belirsizliği artırdığını söyledi. Yeni hükümetin sağlıklı planlama yapabilmesi için seçim takviminin netleştirilmesi gerektiğini belirten İncirli, mevcut belirsizliğin ekonomiye olumsuz yansıdığını ifade etti.

Kırsal kesim arsaları gündemde

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili uygulamalara da değinen İncirli, gençlerin konut sahibi olmasını desteklediklerini ancak sürecin adil ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi. Altyapı eksikliklerine dikkat çeken İncirli, dağıtılan arsaların ardından gerekli yatırımların yapılıp yapılmayacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Bu tür uygulamaların seçim yatırımı gibi kullanılmasının toplumda adalet duygusunu zedelediğini savunan İncirli, konut üretimi için finansal desteklerin de planlanması gerektiğini kaydetti.

“Keyfi uygulamalar ülkeye zarar verir”

Konuşmasının sonunda hükümete çağrıda bulunan İncirli, anayasa ve hukuk kurallarına bağlı kalınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Keyfi uygulamaların ülkeye zarar verdiğini ifade eden İncirli, hükümetten seçim tarihini açıklamasını ve borçlanma planını şeffaf şekilde ortaya koymasını talep etti.