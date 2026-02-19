Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, taksi ve dolmuş tarifelerine yüzde 40 zam yapılmasını, sektöre yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasını, yolcu taşıma kriterlerinin belirlenmesini ve polisin denetimlerini artırmasını talep etti.

Karalar, yaptığı yazılı açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya çağrıda bulunarak, öğrenci taşımacılığına yapılması öngörülen yüzde 40 artışın taksi ve dolmuş tarifelerine de yapılmasını istedi.

Taksi sektörünün emeğini çalanlara karşı yapılması gereken yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep eden Karalar, turistik taşımacılık izni olan otobüs ve minibüs gibi işletme izinli araçların hangi turisti taşıyacağı ile ilgili kriterlerin belirlenmesi için çalışma yapılmasını da istedi.

Karalar ayrıca, polisin denetimlerini artırmasını talep etti.