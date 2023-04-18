Meclis Genel Kurulu'nda “Esnaf ve Zanaatkarlar Özelinde Çalışma Yaşamındaki Sorunlar” konulu güncel konuşma yapan İncirli “Para dediğiniz şey buharlaşan bir şey değil, yer değiştirir” dedi. İncirli, kendilerinin eleştirisinin yer değiştirmesi üzerinde olduğunu söyledi. Paranın ülkede sadece yer değiştirdiğini ifade eden İncirli, rakamların nerede biriktiği ve nerede eksildiğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede emek piyasasında sıkıntılar yaşandığını dile getiren İncirli, özel sektörde, sektörel bazlı bir maaş düzenlemesi olmadığı eleştirisinde bulunarak, ucuz iş gücüne yönelim olduğunu söyledi.

Ucuz iş gücünün emek sömürüsünü ve insan kaçakçılığını da getirdiğini ifade eden İncirli, iş gücü açısından dışa bağımlı duruma gelindiğini söyledi.

Şan: İş gücü bulma noktasında en önemli nokta eğitim

Maliye Bakanı Alişan Şan ise İncirli’ye yanıt verdi. İncirli’ye dikkat çektiği konular için teşekkür eden Şan, iş gücü bulma noktasında en önemli noktanın eğitim olduğunu belirtti.

Eğitim sisteminin öğrencilerin esas becerilerinin ne olduğunu ortaya çıkarması gerektiğini ifade eden Bakan Şan, meslek liseleri için 88 Milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Çalışma Bakanlığı’nın, Müteahhitler Birliği ile yürüttüğü bir çalışma olduğunu dile getiren Bakan Şan, ağır vasıta eğitimi yapılması için projeye imza atıldığını söyledi. Bakan Şan, 2023 bütçesi hazırlanırken, Taner Akcan Eğitim Merkezi’ne ayrılan bütçenin yetersiz kaldığının düşünüldüğünü ve bu bütçede artışa giderek, katkı yapıldığını kaydetti.

Meslek edindirmek için kurslar düzenlenmeye başlandığına da işaret eden Maliye Bakanı Şan, iş gücü alanlarında yeteri kadar elemanların yetiştirilemediği için, dışarıdan iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sigorta desteği uygulamasının pandemi dönemiyle başladığına değinen Bakan Şan, 2023 yılında da katkıları azaltarak, devam ettirmek düşüncesinde iken depremle karşı karşıya kalındığını işaret etti. Şan, ihtiyaçlı olan sektörlere gereken katkılar için çalışmaların yapıldığını belirtti.