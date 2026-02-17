CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, hükümete protokolü geri çekerek yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

-Kürşat

CTP Milletvekili Fide Kürşat, fiber optik altyapı protokolünün aylardır tartışma konusu olduğunu belirtti.

“11 maddelik protokolü okudunuz mu?” diye soran Kürşat, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Ülkede kesilmedik ağaç kalmadığını belirten Kürşat, insanların bütün yaşam alanlarını damarlarının kesildiğini ifade etti.

Konuşmasında ülkedeki ekonomi, hayvan üreticilerinin durumu ve enerji konusunu da ele alan Kürşat, eleştirilerini sürdürdü.

Protokolün “Anayasa’ya aykırı, ihalesiz ve şaibeli” olduğunu ileri süren Kürşat, “Telekomünikasyon Dairesi’nin içine düşürüldüğü durum tamam mı?” diye sordu.

“Biz her gün sahadayız ve insanlarla birlikteyiz. Artık gözü açılmamış kimse kalmadı.” diyen Kürşat, ülkede hiçbir şeyin artık normal olmadığını ifade etti.

Protokolün “bir devir protokolü” olduğunu ileri süren Kürşat, devletin kurumları, sendikaları ve yerli sermayesinin yok sayıldığını söyledi.

“Hükümetin yaptığı hangi işte kamu yararı gözetiliyor?” diye soran Kürşat, protokolle ilgili Başsavcılık görüşü dahi alınmadığını kaydetti.

Konuyla ilgili uzmanların 11 maddelik protokole ilişkin görüşlerini ortaya koyduğunu belirten Kürşat, Meclis Genel Kurulu’nda bu görüşleri paylaştı.

“Bu altyapının mülkiyeti kime ait olacak?” diye soran Kürşat, hem hükümete yönelik hem de protokole dair eleştirilerini sürdürdü.

“Geleceğin en büyük alanıdır internet ve dijital alan. Düşünün, bizi her anlamda bağımlı kılacaklar. Bugün bu çağda internetsiz bir yaşam düşünülemez. Ekmek, su, elektrik gibidir…” ifadelerini kullanan Kürşat, bu alanda bir “tekel” yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Fiber optiğin en önemli araçlardan biri olduğunu belirten Kürşat, tüm operasyonların yürütülmesindeki önemine vurgu yaptı.

Gençlerin barınma ve işsizlik gibi ciddi sorunları olduğunu belirten Kürşat, gençlerin yurt dışına göç ettiğini söyledi.

- Çolakoğlu

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk karikatürist, ressam, tiyatro oyuncusu ve yazar Alper Susuzlu’ya rahmet dileyerek, ailesine sabır temennisinde bulundu.

“İnsanın bırakabileceği en büyük miras bir isimdir. Mesele şudur; yastığa başınızı koyduğunuz da vicdanınız ne kadar rahat” diyen Çolakoğlu, ülkenin çok iyi eğitimcileri, sosyologları, mühendisleri, doktorları ve yetkin insanları olduğunu kaydetti.

“Neden ısrarla bu insanların, bu toplumun beşeri sermayesini yok sayıyorsunuz. Neden ısrarla bu ülkenin her anlamdaki varlıklarını yok sayıyorsunuz? ‘Birileri gelsin buraları çekip çevirsin’ diyorsunuz. Biz de inatla ‘Biz yapabiliriz diyoruz’.” ifadelerini kullanan Çolakoğlu, eleştirilerde bulundu.

Teknik dairelerde görev yapan teknik insanların görüşlerinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Çolakoğlu, çünkü o alanda bir ömür hizmet verdiklerini ve tecrübe kazandıklarını kaydetti.

“İnsana insanca değer verme noktasında da sıkıntılarımız var.” şeklinde konuşan Çolakoğlu, Meclisin açılmasını bekleyerek geçirdikleri saatlerde çok daha yararlı işler yapabileceklerini belirtti.

Esas meselenin yöntem meselesi olduğunu kaydeden Çolakoğlu, yöntemin doğru, etik ve ahlaki olmadığını savundu.

Konuşmasında hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Çolakoğlu, protokolle ilgili neden Başsavcılıktan görüş alınmadığını sordu.

Hükümetin çıkardığı kararnamelerle Meclisi “bypas” ettiğini belirten Çolakoğlu, ülkenin bütün kritik kurumlarının verildiğini savundu.

“Hukukçular, Telekomünikasyon Dairesi, internet sağlayıcıları ve ekonomistler diyor ki 'bu iş tamam değil'. Kime göre tamam, neye göre tamam? Kapalı kapılar ardında yapılan işlerden bıktık, usandık.” diyen Çolakoğlu, ülkede bu işi yapabilecek şirketlere neden fırsat verilmediğini sordu.

Ülkede çocukları ve gelecekleri için insan onuruna yakışan bir gelecek istediklerini dile getiren Çolakoğlu, halkın sabrının dolup taştığını belirtti.

Çolakoğlu, hep birlikte mücadeleye devam edeceklerini belirterek, eleştirilerine devam etti.

- İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de, hükümetin bitmiş bir hükümet olduğunu belirterek, “Dünden beri bu Meclis'te bu konuyu gündeme getiriyoruz ortada hükümet yok.” diye konuştu.

Hükümetin yaptıklarından kurtulamayacağını belirten İncirli, eleştirilerde bulundu.

“Elbette bu ülkenin fiber optik altyapıya ihtiyacı var. İnsanların buna ulaşmaya ihtiyacı var. Hem hızlı hem de uygun fiyatlı olması gereken bir hizmettir. Buna hiç kimse itiraz koymadı. Protokolü incelemeye başladık. Bir de baktık ne gördük; bu protokol çok sıkıntılı… Protokolün içerisinde ihalesiz bir alım söz konusu.” diyen İncirli, ülkenin kurumları ve çalışan insanlarının "hiçe sayıldığını" söyledi.

İncirli, “Bu ülkenin insanına, mühendisine, teknik insanlarına ve sektörlere önem vermeden bu işi yapmayı nasıl aklınıza getirirsiniz?” diye sordu.

“Dünden beri arkadaşlarım bu kürsüden bu konuyu gündemde tutmaya devam ediyor.” diyen İncirli, memleketin ve bu ülkeye sahip çıkan insanların ayağa kalktığını dile getirdi.

İncirli, “Bu yaptıklarınızla birlikte hiç güven duygusu bırakmadınız. İnsanların gözünden iyice düştünüz. Bu protokol meselesinde de ‘yalanlar’ üzerinden işi yürütmeye çalıştınız.” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımız aylardır anlatıyor size… Bu akıl işi değil, bu memleketin faydasına değil. İçinde belirsiz ve devletin kurumlarını zarara sokacak durumlar var. Bunları açıklığa kavuşturmadan ‘bu işi bitirmeyelim’ dedi size insanlar.” diyen İncirli, bu kadar ısrar ederek ve memleketi gererek hükümetin muradının ne olduğunu anlayamadığını dile getirdi.

Memleketin "gözü ve kulağı kapalı şekilde" idare edilemeyeceğini belirten İncirli, “Siz, hiç yaşadıklarınızdan ders almıyorsunuz.” diye konuştu.

Konuşmasında bir kez daha çağrı yapan İncirli, protokolün hiç kimsenin içine sinmediğini belirterek, “Bu protokolün içindeki hususların bir kısmı sakıncalıdır. Bu protokol üzerinde ısrar etmeniz doğru değildir. Memleketi boşu boşuna germeyin ve insanları boşu boluna ayağa kaldırmayın. Bu protokolü geri çekin ve en doğru şekilde nasıl yapılır ona göre değerlendirilsin.” ifadelerine yer verdi.