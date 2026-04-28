“Halk sandığı bekliyor, bu hükümet halktan kopmuş durumda”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, programda hükümetin uzun süredir halktan kopuk bir yönetim sergilediğini belirterek toplumda ciddi bir değişim isteği oluştuğunu söyledi. “İnsanlar bize sürekli ‘sandık ne zaman kurulacak?’ diye soruyor. Halk artık sandığı bekliyor, bu hükümet halktan kopmuş durumda” diyen İncirli, seçim tarihinin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Toplumun tüm kesimleriyle birlikte güçlü ve uygulanabilir bir hükümet programının temelini attık”

CTP’nin iktidar hazırlıklarına da değinen İncirli, yalnızca eleştiren değil çözüm üreten bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti. 14 ana başlıkta gerçekleştirilen çalıştaylara 500’den fazla kişinin katkı koyduğunu belirten İncirli, “Hangi yasalar değişecek, finansman nasıl sağlanacak, kurumlar nasıl güçlendirilecek; hepsini adım adım planladık” dedi. Somut ve uygulanabilir bir program için bütün paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini ifade eden İncirli, “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte kapsamlı bir süreç yürüttük ve güçlü, uygulanabilir bir hükümet programının temelini attık” dedi.

“Mali disiplini sağlayacağız”

İncirli, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak hükümetin mali politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Gelir-gider dengesinin sağlanamadığını ve borçlanmanın sürdürülemez boyutlara ulaştığını söyleyen İncirli, “Borçlanarak eski borçların faizini ödemeye çalışıyorlar” dedi ve bu durumun ülkeyi ciddi bir ekonomik krize sürüklediğini ifade etti. İncirli, CTP’nin ise göreve gelmesiyle birlikte mali disiplini yeniden sağlanması ve borç yönetim planı için adım atılacağını belirterek “Mali disiplini sağlayacağız. Gelir performansını artıracak ve yapısal dönüşümleri hayata geçirecek bir planla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Haziran’da seçime gidilmeli”

Seçim takvimiyle ilgili Sıla Usar İncirli, seçim için en doğru tarihin Haziran 2026 olduğunu vurguladı. Bu tarihin bütçe hazırlığı açısından kritik olduğuna dikkat çeken İncirli, “Haziran’da seçim yapılırsa yeni hükümet kurulup 2027 bütçesi sağlıklı şekilde hazırlanabilir” dedi. Eylül veya daha sonraki tarihlerde yapılacak seçimlerin ülkeyi uzun süre kilitleyeceğini ifade eden İncirli, mevcut hükümetin görev süresini uzatma çabalarının sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.

“Yasa gücünde kararnamelerle Meclis devre dışı bırakılıyor”

İncirli, hükümetin yasa gücünde kararname kullanımına tepki göstererek bu yöntemin Meclis’i bypass ettiğini söyledi. “420’ye yakın yasa gücünde kararname var. Yasa gücünde kararnamelerle Meclis devre dışı bırakılıyor” diyen İncirli, bu durumun ciddi bir hukuki ve yönetsel kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu. İncirli, ilgili düzenlemelerin süratle Meclis’e getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kıbrıs sorununun çözümü bölgesel istikrar için zorunludur”

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yürütülen temaslara da değinen İncirli, Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca ada için değil bölgesel güvenlik ve istikrar açısından da kritik olduğunu ifade etti. “Sorunlar kavgayla değil diyalog ve diplomasi yoluyla çözülür” diyen CTP Genel Başkanı İncirli, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm vizyonunu uluslararası temaslarda net şekilde ortaya koyduklarını belirtti.

“CTP iktidarında hesap verebilirlik esas olacak”

Kamu yönetimi ve denetim mekanizmalarına da değinen İncirli, kayıt dışılığın ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etti. Devletin denetim kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, “Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz, denetim mekanizmalarını etkin hale getireceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele ve etkin denetim önceliğimiz olacak” dedi. Kamu kaynaklarının doğru ve şeffaf kullanılmasının sağlanacağını belirten İncirli, CTP iktidarında hesap verebilirliğin esas olacağını kaydetti.

“Herkesin kendinden bir parça bulacağı bir yönetim kuracağız”

Programın sonunda CTP’nin yönetim anlayışına ilişkin mesajlar veren İncirli, şeffaflık, katılımcılık ve toplumsal uzlaşı vurgusu yaptı. “Herkesin kendinden bir parça bulacağı, şeffaf ve katılımcı bir yönetim kuracağız” diyen İncirli, toplumla birlikte hareket ederek ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Güven duygusunun yeniden inşa edileceğini belirten İncirli, “Önce bu kötü gidişatı durduracağız, ardından memleketi adım adım ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.