-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

“Gerçekten bu kadar kopuk bir değerlendirme ben ömrümde duymadım” diyen İncirli, Berova’nın konuşmasını ‘yapay’ olarak niteledi.

İncirli, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kayıt dışılık azalacak diyorsunuz, kayıt dışılığın arttığını sağır sultan duydu. Kayıt dışılıkla uğraşmadığınız için ekonomik kriz büyüyor. Kayıt dışılık bu ülkede büyüyen bir canavar halinde. ‘Halkımızla güven ilişkisi içerisinde yürüyoruz’ diyorsunuz, halk yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile sarsılmış bir vaziyette ve şiddetli bir güven bunalımı içerisindedir. Siz hangi güvenden bahsediyorsunuz?”

“Yatırımlara 9 milyarlık bütçe ayırdınız, neyi yatıracaksınız?”

“Gereksiz harcamaları azalttık” açıklamasını da eleştiren İncirli, yapılanlarla söylenenlerin birbirini tutmadığını kaydetti.

Kamuda işe gitmeden maaş alanlar olduğunu da sözlerine ekleyen İncirli, Berova’nın konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

2026 Bütçesinde yatırımlara 9 milyar pay ayrıldığını dile getiren İncirli, “bu kadarcık bir yatırım bütçesi ile hangi yatırımdan söz ediyorsunuz?” diye sordu.

Berova’nın gençlerle ilgili söylemlerini de eleştiren İncirli, “Sayın Berova gençler gitti. Ülkede gelecek göremediklerinden, kötü yönetim yüzünden gitti” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin güçlendirileceği ifadelerine de değinen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “siz önce belediyelere olan trafik borçlarını ödeyin, belediyelere 1 milyarın üzerinde trafik borcunuz var” diye konuştu.

“Bu bütçe mali sıkışmışlığın bütçesidir”

“Bu bütçe tam bir mali sıkışmışlığın bütçesidir” diyen İncirli, ekonomik daralma olduğunu belirterek, bütçede bu daralmayı açacak bir enstrüman bulunmadığını savundu. Bütçenin yolsuzluk ve rüşvet gölgesinde hazırlandığını dile getiren İncirli, bahsedilen 26 milyar açığın nedeninin kötü yönetim, adaletsiz yönetim ve yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olduğunu kaydetti.