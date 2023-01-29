Yağışlı ve soğuk hava etkili olacak! Yağışlı ve soğuk hava etkili olacak!

İncirli’de dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.A.A.(E-37) ve B.S.(E-25) kavga etti.

Kavga neticesinde elmacık kemiği kırılan O.A.A Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, B.S tutuklandı.