İncirli ’de dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.A.A.(E-37) ve B.S.(E-25) kavga etti.

Yağışlı ve soğuk hava etkili olacak!

Yağışlı ve soğuk hava etkili olacak!

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