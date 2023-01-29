İncirli’de dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.A.A.(E-37) ve B.S.(E-25) kavga etti.
Kavga neticesinde elmacık kemiği kırılan O.A.A Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, B.S tutuklandı.
İncirli’de dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu O.A.A.(E-37) ve B.S.(E-25) kavga etti.
Kavga neticesinde elmacık kemiği kırılan O.A.A Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, B.S tutuklandı.
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