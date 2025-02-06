İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e indirdi.

Ağustos ayından bu yana üçüncü kez faiz indiren banka, son değişikliğini kasım ayında yapmıştı.

Piyasalar, BoE'nin bugün faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararı almasını bekliyordu.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 7 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, 2 üye ise 50 baz puan indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'de yıllık enflasyonun geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen halen yüksek olduğu kaydedildi.

BoE, Kasım 2024'te bu yıl için öngördüğü yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert bir şekilde düşürerek yüzde 0,75'e çekti.

Başkan Bailey, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere ekonomisini ve küresel gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Faiz oranlarını daha fazla düşürmek için kademeli ve dikkatli bir yaklaşım benimseyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın ardından ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybederek 1,2359 seviyesine kadar geriledi.

Bankanın bir sonraki faiz kararı 20 Mart'ta açıklanacak.