2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Ankara'da oynadı. Milletler Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını Brezilya'da oynayan Filenin Sultanları; Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelmişti. İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti. A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında oynadığı son maçta Çin'i 3-2 mağlup ederek 6. galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da oynadığı maçlarda Belçika'yı 3-0, Fransa'yı 3-0 ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım, Milletler Ligi'nin ilk haftasında Brezilya'da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2, Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya 3-1 yenilirken Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Çin ile oynanan maçın setleri 25-21, 26-28, 23-25, 25-16 ve 15-12 sonuçlandı.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahaya çıkan Filenin Sultanları; ilk üç maçında sırasıyla Belçika'yı 3-0, Fransa'yı 3-0 ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

FİLENİN SULTANLARI ÇİN'İ MAĞLUP ETTİ

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da sahaya çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya geldi.Maça etkili başlayan taraf A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.Mücadelenin ikinci seti büyük bir çekişmeye sahne olurken bu setten 28-26 üstün ayrılan Çin, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.Maçın üçüncü çeyreği de nefesleri keserken Filenin Sultanları'na karşı üstünlük kuran Çin, seti 25-23 kazanarak mücadelede 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın dördüncü setinde oyuna ağırlığını koyan taraf Filenin Sultanları oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı seti 25-16 kazanarak maçta durumu 2-2 yaptı.Netice setinde de etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, seti 15-12, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece Milletler Ligi'ndeki 6. galibiyetini elde etti.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki maçlarını 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da oynayacak. Milletler Ligi'nde 3 etabın tamamlanmasının ardından puan durumunda ilk 8 sırada yer alan ekipler Milletler Ligi Finalleri'ne katılacak. Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.