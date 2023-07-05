Başkentteki Thames Nehri kıyısında bir araya gelen Ulusal Eğitim Sendikasına (NEU) üye öğretmenler, buradan yürüyüş başlatarak, önce Eğitim Bakanlığının önünde ardından da Parlamento Meydanı'nda eylem yaptı.

Öğretmenlerin, "Okullarımızı kurtarın", "Eğitim fonlarının kesintisine hayır", "Ücret artışına ihtiyacımız var" ve "Sabrımız tükendi" yazılı pankartlar taşıdığı eyleme, çok sayıda öğrenci ve aileleriyle küçük yaşta çocuklar da katıldı.

Greve katılan öğretmenler, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Eğitim Bakanı Gillian Keegan'a çağrıda bulunarak, enflasyon karşısında adil ve makul ücret artışı talebinde bulundu.

"GEÇEN YIL 40 BİN ÖĞRETMEN SADECE OKULLARINI DEĞİL, İŞLERİNİ DE BIRAKTI"

Parlamento meydanında kurulan sahneden greve katılan öğretmenlere seslenen Ulusal Eğitim Sendikasının yeni Genel Sekreteri Daniel Kebede, okullarda finansman krizi olduğunu belirterek, bunun sorumlusu olarak İngiliz hükümetini işaret etti.

Kendisi de öğretmen olan Kebede, İngiltere Başbakanı Sunak'ın öğretmenlerden kemerlerini sıkmasını istediğini öne sürerek, ülkenin en zenginlerinden biri olarak nitelediği Sunak ve hükümetine tepki gösterdi.

Kebede, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin yarattığı kriz, 10 yılı aşkın bir süredir eğitimi kötü idare etmelerinin çarpıcı kaydını ortaya koyuyor. Geçen yıl 40 bin öğretmen sadece okullarını değil, işlerini de bıraktı. Geçen yıl tüm kıdemli öğretmenlerin yüzde 80'i emeklilik öncesi işten ayrıldı ki bu şimdiye kadarki en korkunç rakam."

İngiltere'de NEU'ya üye öğretmenler, şubattan bu yana 6. kez iş bırakma eylemi yaptı. Öğretmenler 7 Temmuz Cuma günü yeniden greve gitmeyi planlıyor.