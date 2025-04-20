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Ters şeride giren araç sürücüsüne 4 bin 346 TL ceza

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangın neticesinde aracın makine bölümü, sağ ve sol ön far ve ön tampon tamamen yandı.

Lefkoşa’da ise, 18.10 sıralarında, Ortaköy 5’nci Sokakta bulunan apartmanın park yerindeki EZ 023 plakalı araç, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.40 sıralarında, İnönü’de ağıllar bölgesinde, bir şahsa ait ağıl önünde toplu halde bulunan toplam 900 sano rulo balyası muhtemelen fermantasyon sonucu aşırı ısınma neticesinde yandı.

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