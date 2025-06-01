Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. Ergüleç, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:30 raddelerinde Beyköy'de Salih Bumbaroğlu Sokak üzerinde M.Ş’ye ait inşaatta işveren konumunda olan T.K. nezdinde ustabaşı olan A.A. himayesinde çalışan Burhan Uddin'in inşaatın üçünü katında çalışmakta olduğu bir sırada dengesini kaybedip 11 metre 45 cm yükseklikten toprak zemine düşüp yaraladığını söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise devamında Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine yatırıldığını belirtti. Polis, 22.05.2025 tarihinde mesele ile ilgili olarak Çalışma Bakanlığına bağlı Müfettişler tarafından olayın meydana geldiği inşaat alanında İş Güvenliği ile eksiklikler olduğu saptanmış ve bu yönde iş veren T.K’ye bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Polis, 31.05.2025 tarihinde yaralının hayatını kaybettiğini, zanlıların ise tutuklandığını açıkladı. Polis, tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme sebebiyet verme suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise işverenin M.Ş. olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği önlemi almadan ve kimseyi yetkili kılmadan iş başlatma talimatı verdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.