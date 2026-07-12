Saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Donanması, Hürmüz Boğazı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. ABD ise İran’ın bölgedeki askeri hedeflerine yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

BİR MÜRETTEBAT KAYIP

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamasına göre, İran Devrim Muhafızları güçleri Hürmüz Boğazı’ndan geçmekte olan Kıbrıs bayraklı M/V GFS Galaxy adlı konteyner gemisine saldırdı.

Saldırı sonrasında gemide yangın çıktığı, makine dairesinde ciddi hasar meydana geldiği ve geminin seyrine devam edemediği belirtildi.

Gemide bulunan sivil mürettebattan bir kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

CENTCOM, saldırının ardından ABD güçlerinin İran’a karşı bu hafta içerisindeki üçüncü saldırı dalgasını başlattığını duyurdu.

ABD tarafından yapılan açıklamada, operasyonların İran’ın sivil denizcilere ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmayı amaçladığı savunuldu.

Amerikan güçlerinin, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri noktalarına yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İRAN: GEMİ UYARILARA UYMADI

İran Donanması ise olayla ilgili farklı bir açıklama yaptı.

İran tarafı, geminin “onaylanmamış bir rota” üzerinden Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığını ve konum bilgisini gösteren transponder sistemini kapattığını öne sürdü.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, geminin yapılan uyarılara uymamasının ardından seyir füzesiyle vurulduğunu bildirdi.