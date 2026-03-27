İslam Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilmek istenen nakliye faaliyetlerine ilişkin kritik kararlar paylaşıldı. Açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı belirtildi.

"Üç konteyner gemisi geri çevrildi"

Bildiride, bu sabah saatlerinde üç farklı ülkeye ait konteyner gemisinin, izinli koridorları kullanarak boğazdan geçme girişiminde bulunduğu aktarıldı. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesi ve uyarıları neticesinde söz konusu gemilerin rotalarından dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD yönetiminden gelen "Hürmüz Boğazı açık" yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Devrim Muhafızları, boğazın fiilen kapalı olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda, yasağa uymayarak boğazı kullanmaya çalışan unsurların "sert bir karşılıkla" karşılaşacağı mesajı verildi.