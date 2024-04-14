Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Halihazırda büyük bir insanlık trajedisi yaşanan Gazze başta olmak üzere, oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan bölgemizde en son isteyeceğimiz şey ilave gerginlikler ve savaştır. Dün gece boyunca yaşananları yakından takip ettik. Gelinen aşamada ilgili tarafların olayı bir savaşa döndürme niyetinde olmayıp diplomasi yolunu tercih ettiğini görüyoruz. Kıbrıs adası tüm bu yaşananlara çok yakın bir merkezde bulunuyor. Gelişmeleri ilgili kurumlarımızla birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Bugün bu kapsamda öğleden sonra da ilgili kurumlarımızın üst düzey yöneticilerini saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı'nda toplantıya davet ettim. Toplantıda gelişmeleri, risk analizleriyle birlikte her boyutuyla ele alıp yapılması gerekenleri değerlendireceğiz.