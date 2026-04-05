İran ve ABD güçlerinin düşürülen Amerikan jetinin pilotunu aramak için verdiği mücadelede ABD bir başka uçağını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları, Amerikalı pilotu arayan bir uçağı düşürdüklerini açıkladı. İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü. Açıklamada, “İşgalcilerin yakıt ikmali yapmak için kullandığı bir C-130” ifadesi kullanıldı.



İRAN OCAK AYINDAKİ PROTESTOLARA KATILAN 2 KİŞİYİ İDAM ETTİ

İran yargısının haber ajansı Mizan, Ocak ayındaki rejim karşıtı protestolar sırasında bir askeri tesise baskın düzenlemeye ve bir cephaneliğe girmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunan iki kişinin idam edildiğini söyledi

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Muhammedemin Biglari ve Şahin Vahedparast adındaki protestocular aynı davada idam cezasıyla karşı karşıya kalan dört kişilik bir grubun arasındaydı.

Haber ajansı, İran Yüksek Mahkemesi'nin silah ve askeri teçhizat çalmaya çalışarak "kitlesel katliam yapmaya çalışan isyancılar" suçlamasıyla iki sanığın cezalarını onayladığını da ekledi.

Geçen hafta da İran, aynı davada suçlu bulunan 18 yaşındaki Emirhüseyin Hatami'yi idam etmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporda, protestolara katıldıkları için 11 kişinin yakın zamanda idam edilme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İRAN'DAN KÖRFEZ'E MİSİLLEMELER DEVAM EDİYOR

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırları sonucunda hedef alınan bir tesiste yangın çıktığını açıkladı. Yangının yarattığı tahribatla ilgili ise detay verilmedi.

Kuveyt'te de İran insansız hava araçlarının iki enerji ve su arıtma tesisini vurduğu ifade edildi. Saldırının sonucunda 'önemli' maddi hasar meydana geldiği belirtilirken ve iki enerji üretim ünitesinin devre dışı kaldığı açıklandı.

SAVAŞIN ETKİSİ FATURALARI ARTIRDI

Mısır, küresel enerji krizi nedeniyle Nisan ayından itibaren bazı konut ve ticari kullanıcılar için elektrik fiyatlarını artırdığını açıkladı.