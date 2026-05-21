İngiltere’de yayın yapan Radio Caroline, bilgisayar arızası nedeniyle yanlışlıkla Kral 3. Charles’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

The Guardian'ın aktardığına göre hatalı duyurunun, salı günü öğleden sonra istasyonun Essex’teki ana stüdyosunda meydana gelen bir bilgisayar hatasından kaynaklandığı bildirildi.



ACİL YAYIN DOSYASI YANLIŞLIKLA AÇILDI



Radio Caroline İstasyon Müdürü Peter Moore, konuya dair Facebook üzerinden bir açıklama yaptı. İngiltere’deki radyoların bilgisayar sistemlerinde, bir hükümdarın ölümü ihtimaline karşı yalnızca ölüm haberi geldiğinde açılacak bir acil durum kaydı olduğunu belirten Moore, bu yayının teknik bir hata sonucu yanlışlıkla devreye girdiğini söyledi.



Açıklamasında, “Radio Caroline daha sonra prosedür gereği sessiz yayına geçti. Bu durumun fark edilmesi üzerine yayın akışı yeniden başlatıldı ve canlı yayında özür dilendi.” ifadelerine yer verdi.

Hatanın ne kadar süre sonra fark edildiğine ilişkin bilgi verilmedi. Ancak çarşamba günü öğleden sonra, radyonun internet sitesinde salı günkü 13.58 ile 17.00 arasındaki yayın kaydına erişilemediği görüldü.



Olay sırasında Kral Charles ile Kraliçe Camilla’nın Kuzey İrlanda’da bulunduğu belirtildi. Kraliyet çifti ziyaret kapsamında bir halk müziği grubunun performansına katıldı.



1964 yılında kurulan Radio Caroline, İngiltere kıyılarındaki gemilerden yayın yapan eski bir korsan radyo istasyonu olarak biliniyor.1967’de çıkarılan yasal düzenlemelerin birçok korsan radyonun kapanmasına yol açmasının ardından istasyon aralıklarla yayın yapmayı sürdürdü. Açık deniz yayınları ise 1990 yılında sona erdi.

