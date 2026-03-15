İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 917 füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alındı.

AA muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıklarına ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin dün gün boyunca İran'dan fırlatılan 7 balistik füze ve 27 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 285 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1567 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Ülkeyi hedef alan saldırılarda şu ana kadar farklı uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 141 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Savunma Bakanlığının devletin güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı hazır ve teyakkuzda olduğu vurgulandı.

BAE: İran'dan atılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracını engelledik

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE hava savunmasının bugün İran'dan fırlatılan 9 balistik füze ve 33 insansız hava aracını engellediği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yana, BAE hava savunmasının 294 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1600 insansız hava aracını engellediği ifade edildi.

Açıklamada, bu saldırılar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşlarından 6 kişinin hayatını kaybettiği, BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipin, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya ve İsveç vatandaşlarından 141 kişinin hafif ila orta derecede yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Savunma Bakanlığının, devletin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak, ulusal çıkarlarını ve yeteneklerini güvence altına almak amacıyla, her türlü tehditle başa çıkmaya ve devletin güvenliğini sarsmayı hedefleyen her şeye kararlılıkla karşı koymaya tamamen hazır olduğu vurgulandı.

Fuceyra Limanı'na düzenlenen İHA saldırısının ardından bazı petrol faaliyetleri durduruldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle bazı petrol faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Bloomberg'de yayımlanan habere göre Fuceyra Limanı'nda İHA saldırısı sonrası petrol depolama tesislerinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle limandaki bazı petrol yükleme faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Saldırı sonucu çıkan yangın nedeniyle limandan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Abu Dabi’de "olay yeri görüntüleri ve yanlış bilgi yayan" 45 kişi gözaltına alındı

İran'ın misillemeleri sonrası Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de, "yanlış bilgi yaymak, olay yerlerini filme almak ve yayınlamak" suçlamasıyla 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Abu Dabi Polisinden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, farklı uyruklardan 45 kişinin devam eden olaylara (İran'ın misillemeleri) ilişkin görüntüleri kayda alarak sosyal medya platformlarında paylaştığı ve "bu paylaşımların yanıltıcı bilgiler içerdiği" belirtildi.

Söz konusu kişilerin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, resmi kaynaklardan doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmasının BAE yasalarına aykırı olduğu ve toplumda korku ile kargaşaya yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısı yapılırken, olay yerlerinin görüntülenmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının hukuki sorumluluk doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

Polisin açıklamasında ayrıca toplumun güvenliği ve kamu düzeninin korunması için sosyal medya kullanıcılarının sorumlu davranmaları gerektiği vurgulandı.

İran, BAE'de ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını duyurdu

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, BAE topraklarından İran'a füzelerle saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

ABD'nin BAE'deki askeri üslerinin imha edilmesi nedeniyle bölgedeki limanlar ve yerleşim alanındaki tesisleri kullanarak İran'a saldırılar düzenlediği iddia edilen açıklamada, bu saldırılarda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa ve Hark Adalarının da hedef olduğu belirtildi.

İran'ın buna karşı "BAE'de Amerikan askerlerinin saklandığı ve İran topraklarına saldırının gerçekleştirildiği her noktayı vurmayı meşru hedef kabul ettiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmak için Amerikan düşman füzelerinin kaynağı olan limanları, rıhtımları ve BAE'deki bazı şehirlerdeki Amerikan askerlerinin saklanma yerlerini hedef almayı meşru hakkı olarak gördüğünü Emirlik liderlerine vurguluyoruz.

BAE'deki Müslüman halkı, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve Amerikan askerlerinin saklanma yerlerinden ayrılmaya çağırıyoruz."

Kuveyt

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 251 balistik füze ve 472 İHA engellendi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı radar sistemi İHA'larla hedef alındı

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındığı, saldırıda radar sisteminin zarar gördüğü belirtildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın İHA'larla hedef alındığı, saldırıda radar sisteminin zarar gördüğünü ifade edildi.

Can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.

İHA ve füze saldırıları engellendi

Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Kuveyt hava savunması şu anda düşman füze ve İHA saldırılarına karşı koyuyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman unsurları engellemesinden kaynaklandığı belirtilerek, vatandaşlardan resmi makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt’te hava üssünü hedef alan İHA saldırısında 3 asker hafif yaralandı

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün şafak saatlerinden itibaren 7 "düşman" İHA’sını tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA’lardan 3’ünün imha edildiği, 2’sinin ise tehdit bölgesi dışında düştüğü ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.

İki düşman İHA’sının Ahmed el-Cabir Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu üs çevresinde bazı maddi hasarların meydana geldiği, silahlı kuvvetlere mensup 3 personelin de hafif yaralandığı, gerekli tedaviyi aldıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri açıklamada, ülkenin güvenliğini korumak ve egemenliğini savunmak için tam hazırlık içinde olduklarını vurguladı.

Bahreyn

Bahreyn ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verdi.

Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 124 füze ve 203 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Bahreyn’de İran saldırısına övgü ve yalan haber paylaştığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Elektronik Suçlarla Mücadele Birimi’nin, sosyal medya hesaplarında İran saldırılarını öven, halkı yanıltıcı ve korku veren videolar paylaşan 6 kişiyi tespit ettiği belirtildi.

Paylaşımların kamuoyunu yanıltma ve ülke güvenliği ile kamu düzenine zarar verme amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin gözaltına alındığı, gerekli yasal işlemlerin uygulandığı ve şüphelilerin savcılığa sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almaları ve doğrulanmamış haber veya videoları paylaşmamaları çağrısı yapılarak, yasal sorumluluklardan kaçınmamanın ve ülke güvenliğini korumanın önemi vurgulandı.

Katar

Katar Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin Katar'ı hedef alan bir füze saldırısını engellediğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısını önlediği belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan başka bir açıklamada da, ülkenin dört balistik füze ve İran’dan gelen bir dizi insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı, ancak hava savunma sistemlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda kullanılan İHA’ların sayısına değinilmedi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 166 balistik füze, 75 insansız hava aracı ve 2 Su-24 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin El-Harec bölgesine doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.

Öte yandan Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu bölgesinde iki İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İHA’ların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke topraklarına yönelik en az 19 füze ve 249 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini bildirmişti.

Umman

Umman Sultanlığı ise 16 İHA ile hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurduk

ran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin donanma kuvvetleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Tengsiri, "Dafra, Şeyh İsa ve El-Udairi'deki Amerikan üslerindeki belirli ve kilit hedefler donanma kuvvetleri tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, saldırı sonrasında üslerdeki radarların, kontrol kulelerinin, uçak hangarlarının ve yakıt depolarının yandığını aktardı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.