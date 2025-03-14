Belediye çalışanlarının gece gündüz özverili çalışmalarıyla tamamlanan proje, bölgedeki yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çalışmaya emek veren belediye personeline teşekkür ederek şunları söyledi:
“Yayaların kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmesini önlemek amacıyla başlattığımız 2,5 km’lik bariyer yapımı, belediye emekçilerimizin özverili çalışmalarıyla tamamlandı. Bu önemli çalışmada gece gündüz emek veren tüm belediye çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”