UBP’den yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Merhum Başbakanı İrsen Küçük için ölümünün 4’üncü yıl dönümünde, yarın saat 10:30’ da Lefkoşa’da Devlet Mezarlığındaki mezarı başında bir anma töreni düzenleneceği” belirtildi.

Meclis’ten önceki gün yapılan açıklamada Küçük için aynı gün saat 11.50’de Hala Sultan Camii'nde mevlit de okutulacağı belirtilmişti.

2010-13 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yapan Küçük, 10 Mart 2019’da 79 yaşındayken kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.