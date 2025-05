Açıklamada, “Bu kadar güzel bir yola baş koyan, birbirinden muhteşem teknolojik eserlerin ortaya çıkarılmasına vesile olan, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalinin hayata geçmesini sağlayan, yoldaki tüm engelleri, takozları, taşları kaldıran başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet erkanına teşekkürlerimizi bir borç biliriz” denildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin hayırlı olması temennisinde de bulunulan açıklamada, “Bir kez daha gördük ki isteyince, kararlı olunca Türk'ün yapamayacağı hiç bir şey yokmuş” ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“İş dünyası olarak her yapıtın, her üretimin ülkenin kaderini değiştirecek birer unsur olduğunun farkındayız. Umarız bundan sonra bu teknoloji festivalinin öğretileri ile ileri teknoloji alanında değerli yatırımlar gerçekleştirerek, ülkemiz gençlerini buluşturabilir ve onların muassır medeniyetler üzerine çıkması için aracı olabiliriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her bir fabrikanın, üretim tesisinin bir kale olduğu inancıyla daha çok çalışacağız”