ASİAD’ ın Bostancı Dedeman Otel’deki görkemli gecenin yurt içinden ve yurt dışından birbirinden saygın konukları vardı.

TGRT Haber Sunucusu Mehmet Aydın ve Ülke Tv. Haber Sunucusu Gözde Özyürek’in sunumuyla gerçekleşen gecede yılın devlet adamı ödülü yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile canlı yayın yapan ASİAD Kurucu Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, ödülü KKTC Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’a takdim etti.

ASİAD Avrupa, Kosova, Balkanlar, Ortaasya, Azarbaycan ve KKTC temsilcilerinin yanı sıra, birbirinden saygın devlet büyükleri, milletvekilleri bakan yardımcıları, üniversitelerin akademi kurulları, STK temsilcileri, belediye başkanları, iş insanları, medya temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecede ödüller ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya ve konuklar tarafından takdim edildi.

Büyük gecede anlamlı bir konuşma gerçekleştiren Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haksız ambargoların kaldırılması Devletin tanınması ve dünyayla entegre bir yaşam koşulu içinde ticaret spor sanat seyahat yapma olanakları geliştirerek hakkımız olan yaşayışa kavuşmamız için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iki devlet bir millet kavramının vurgusunu yaptı. Geceye İŞAD İstanbul Temsilcileri Fevzi Uzel ve Serkan Eker katılımda bulunarak iş birlikleri ve yatırımlar alanında birçok temaslar gerçekleştirilmesi konusunda katkı koydular. Gecede İŞAD Başkanı Enver Mamülcü Yaşam boyu başarı ödülü, ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya tarafından taktim edilen ödülle ödüllendirildi.