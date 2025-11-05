Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği 27-31 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın baş kenti Roma’da yaptığı temaslarla Başta Roma Türkiye Büyükelçiliği Büyükelci Sayın Elif Çomoğlu Ülgen, ve Elçilik Heyeti Confederation of İtalian İndustry Başkanı Ms. Barbara Cimmino ve heyeti, National Agency for investment and Economic Developmet Prof Ernesto Somma ve Heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Elçiliği Sayın Mustafa Kemal Beyazbayram ve Heyeti ile verimli görüşmeler yapıldı bu ziyaretlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İtalya iş geliştirme ve yatırımlar ile iş birlikleri konuşuldu.