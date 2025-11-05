Üstel mesajında şunları söyledi:

Bu ülkede yaşayan her çocuk, bizim evladımızdır.

Ne yazık ki, dün o güzel evlatlarımızdan birini kaybettik. Acımız büyük, yüreklerimiz yanıyor.

Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarımız sürecin en başından itibaren gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

Halkımız müsterih olsun; tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar incelenmekte, gereken her adım atılmaktadır.

Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Başımız sağ olsun.