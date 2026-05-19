Belediyeden verilen bilgiye göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Kaymakamlık adına konuşma yapan Güzelyurt Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Özlem Alpun, 19 Mayıs’ın Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı ve Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği özel bir gün olduğunu vurguladı.

Tören Meslek Lisesi öğrencisi Sevgi Gül Gebedek’in “Sonsuz Koşu” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.