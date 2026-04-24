İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İsg-Bir) Dörtyol’da yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen ve bir işçinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

İlk bulgulara göre işçinin yaklaşık 19 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İsg-Bir açıklamasında, hayatını kaybeden emekçiye rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma hayatına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, yaşanan olayın özellikle inşaat sektöründe en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan yüksekten düşme riskinin hâlâ etkin şekilde yönetilemediğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Yüksekte çalışma yapılan tüm alanlarda toplu koruma önlemlerinin (korkuluklar, güvenlik ağları, platform sistemleri) eksiksiz kurulması gerektiği belirtilen açıklamada, çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlanması ve kullanımının denetlenmesi, çalışmaların eğitimli ve yetkilendirilmiş personel tarafından yürütülmesi ve şantiyelerde sürekli saha gözetimi ile etkin denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu iş kazasının yalnızca bireysel bir dikkatsizlik olarak değerlendirilemeyeceği, olayın teknik, organizasyonel ve denetimsel tüm boyutlarıyla ele alınması ve varsa ihmal zincirinin ortaya çıkarılması gerektiği ifade edildi.

İş kazası sonrası inşaatın mühürlenmiş olmasının sahada ciddi güvenlik eksiklikleri bulunabileceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, tüm sorumluların şeffaf biçimde belirlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca benzer risk taşıyan tüm inşaatlarda acil denetimlerin gerçekleştirilmesi ve yüksekte çalışma güvenliği konusunda ulusal düzeyde bağlayıcı ve etkin uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

İsg-Bir açıklamasında, iş kazalarının kader olmadığı, önlenebilir olaylar olduğu ve her kaybın alınmayan bir önlemin sonucu olduğu vurgulandı.