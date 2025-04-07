İSG-BİR’den verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun da katıldığı eğitimin açılışında İSG-BİR Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı konuşma yaptı.

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İSG-BİR Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör, Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Dairesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydederek, İSG hizmetlerinin güçlendirilmesi ve prosedürlerin sadeleştirilmesi taleplerinin dikkate alındığını, bu yönde somut adım atıldığını söyledi.

4 başlıkta verilen eğitimde Hatice Kunter Topaloğlu "İş yerlerinde elektrik riskleri ve risklerin değerlendirilmesi", Ayşe Tokel "İSG açısından elektrik standartları, yasal mevzuat ve işveren yükümlülükleri", Ercan Köseoğlu "KIB-TEK örneği üzerinden elektrik riski bulunan ortamda çalışma deneyimleri" üzerine konuştu.

Safiye Yağlı İlgililer elektriğin insan vücuduna etkisi ve elektrik kazalarında ilk yardım konusunda bilgi vererek, uygulamalı olarak ilk yardım tekniklerini anlattı.

İSG-BİR yönetimi, ilgili kurumlara ve eğitmenlere teşekkür ederek İSG uzmanlarına belge verdi.

Buradaki konuşmalarda da hizmet içi eğitimlerin devam edeceği, İSG uzmanlarının daha güçlü, daha görünür ve daha donanımlı olması için planlanan projelerin hayata geçirileceği belirtildi.