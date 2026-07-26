Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu, aralarında KKTC’li öğrenciler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Otelde hayatını kaybeden tur rehberi Ali Osman Aydın’ın ailesi, yapının yıkılmasında ve arama kurtarma çalışmalarında hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD aleyhine tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Aydın’ın enkaz altında bilinci açık şekilde saatlerce yardım beklediği ancak zamanında müdahale edilmediği savunuldu.

Belediyeye yüzde 20 kusur

Adıyaman 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davaya, bir inşaat mühendisi, bir şehir ve bölge plancısı ile bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu sunuldu.

Raporda Adıyaman Belediyesi; imar mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri ile tasarım, proje, uygulama ve denetim görevlerini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle yüzde 20 kusurlu bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, mevzuattan doğan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmediği, plan ve projelendirme süreçlerini yeterince denetlemediği ve Yapı Kayıt Belgesi verdiği gerekçesiyle yüzde 6 kusur yüklendi.

AFAD’ın ise afetlere yönelik gerekli çalışma ve denetimleri yapmadığı, parsellerin aktif fay hatlarına yakınlığı bilinmesine rağmen yeterli önlem almadığı gerekçesiyle yüzde 2 kusurlu olduğu belirtildi.

Mahkeme, aynı raporun usul ekonomisi ilkesi doğrultusunda diğer ailelerin açtığı davalarda da kusur oranları yönünden hükme esas alınabileceğini bildirdi. Ailelerin avukatlarının bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

“Gerçekleri daha ne kadar inkâr edeceksiniz?”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla rapora tepki gösterdi.

Karakaya, “Hiçbir değeri yok gözümde bu raporun. Nasıl yazıldığı belli. Gerçekleri daha ne kadar inkâr edeceksiniz? Tüm dünya artık gerçekleri biliyor. Ahlaksızlığınız, açgözlülüğünüz yüzünden yıkmanız gereken binayı yıkmadınız. Çocuklarımıza mezar oldu.” ifadelerini kullandı.

Karakaya, paylaşımında kızı Selin’e seslenerek mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı:

“Durmayacağım annem, biz mücadeleye devam edeceğiz. Eninde sonunda adalet yerini bulacak, öyle ya da böyle.”