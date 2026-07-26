Operasyonlarda hintkeneviri bitkileri, uyuşturuculu olduğu değerlendirilen sarma sigara ile sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan 200 adet A4 kağıdı ele geçirildi.

Serada hintkeneviri yetiştirirken suçüstü yakalandı

Yeşilyurt'ta 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında bir sera içerisinde gerçekleştirilen operasyonda, N.A. (46) boyları 150 ile 180 santimetre arasında değişen 5 kök hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiye sulama ve bakım yaptığı sırada Güzelyurt Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zanlı tutuklanırken, söz konusu bitkiler emare olarak alındı.

Uyuşturuculu sigara içerken yakalandı

Aynı gün saat 14.00 sıralarında Girne'de devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurdukları C.A.G. (58) isimli şahsı, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigarayı tükettiği sırada suçüstü tespit etti.

Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınır kapısında 200 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirildi

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye giriş yapmak isteyen Ö.Ö. (47) yönetimindeki araçta arama yapıldı.

Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 200 adet A4 kağıdı bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.