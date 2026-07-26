Üç gün sürecek çalıştayda; kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, eski ve halen görev yapan bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile alanlarında uzman çok sayıda isim bir araya gelecek.

Çalıştay kapsamında oluşturulacak komitelerde katılımcılar görüş, öneri ve projelerini paylaşacak, hazırlayacakları raporlarla KKTC’nin önümüzdeki dönem yol haritasına katkı sağlayacaklar. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak raporlar, Ulusal Birlik Partisi’nin gelecek dönem politika ve icraatlarının gerçekleşme süreçlerinde önemli kaynaklar olacak.

Komiteler, çalıştayın tamamlanmasının ardından da faaliyetlerini sürdürecek, belirli aralıklarla toplanarak yeni öneriler geliştirecek ve hükümetle, UBP’nin çalışmalarına sürekli katkı sağlayacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, çalıştayla ilgili açıklamasında, “Ulusal Birlik Partisi’nin 23 Mayıs 2019 tarihinden bu yana hükümetlerin büyük ortağı olarak ülkeye önemli hizmetler kazandırdığına” dikkati çekerek şunları belirtti:

“KKTC’yi güçlendirmek, devletimizi daha ileri noktalara taşımak, halkımızın refahını artırmak, Anavatan Türkiye ile karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşliğe dayalı sarsılmaz ilişkilerimizi her alanda geliştirmek temel hedefimizdir. Son altı yılda kendi imkanlarımızı en verimli şekilde değerlendirirken, Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle ülkemize tarihi nitelikte, değerli, yaşamsal yatırımlar 0ve projeler kazandırdık. UBP olarak önümüzdeki dönem, başlattıklarımızı tamamlamak, daha büyük hedefleri hayata geçirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bu anlayışla düzenlediğimiz Vizyon ve Proje Çalıştayı, ortak aklı kurumsallaştıracak, ülkemizin, halkımızın sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi aynı hedefte, ortak raporlarda buluşturacak, geleceğe ilişkin yeni vizyonların ve güçlü projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Çalıştayımıza katkı sağlayacak tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara şimdiden teşekkür ediyor, başarılı ve verimli bir çalışma süreci diliyorum.”

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından aşağıdaki komitelerin çalışmalarına başlamasıyla devam edecek.

-Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Komitesi

-Genel Ekonomi, Maliye, Ticaret ve Sanayi Komitesi

-Turizm ve Kültür Komitesi

-Tarım Komitesi

-Gençlik ve Spor Komitesi

-İçişleri ve Yerel Yönetimler Komitesi

-E-Devlet, Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Komitesi

-Genel Sağlık Komitesi

-Çalışma Yaşamı ve Sosyal Politikalar Komitesi

-Genel Eğitim ve Üniversiteler Komitesi