Aranın ardından otel hissedarı Bilge Açık, sonrasında ise yine otelin hissedarı olan sanık Efe Bozkut’un sorgulanmasına geçildi.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan Efe Bozkurt, 2016 yılında yönetimde olmadığını, 2022’de oteli gördüğünde de herhangi bir şeyi sorgulamadığını, yapının kaçak olup olmadığını bilmediğini söyledi. Bozkurt, en üst kattaki bölümün nasıl bir malzemeden yapıldığını bilmediğini ileri sürdü.

“Aile şirketi de olsa neden sorgusuz sualsiz şirketi devraldığını” sorulması üzerine Bozkurt, Güney Doğu’daki aile hiyerarşisi nedeniyle babasından şirket hisselerini sorgusuz sualsiz devraldığını söyledi.

Müştekilerin avukatı, sanığın müşrikleri tahrik ederek, soruları cevapsız bıraktığını kaydetti.

Müşteki avukatı, Otelin eski haliyle, yeni halinin resimlerini göstererek, bu dönemde Bozkurt’un Adıyaman’a gelip gelmediğini sordu.

Bozkurt da, “tabi ki binanın eski halini bildiğini” ancak yönetim kurulu başkanı olduğunda yeni haliyle devraldığını ve sorgulamadığını kaydetti.

İsias Otel’de kızını kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu da, müşteki sıfatıyla sanık Efe Bozkurt’a sorular sordu. İpekçioğlu, Bozkurt’a, babasını otelde sık sık görüp görmediğini ve nerede gördüğünü sordu.

Efe Bozkurt da, babasıyla otelin lobisinde görüştüğünü, babasının ofisine çıkmışlığı olmadığını ileri sürdü.

“Otelin yıkıldığını nasıl öğrendiniz?” sorusuna karşılık ise Bozkurt, “haberlerden öğrendiğini” aktardı.

İpekçioğlu bunun üzerine Adıyaman’daki haberlerde İsias Otel’in yıkıldığının haberlerde hiç çıkmadığını söyledi.