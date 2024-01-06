Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 4 gün süren İsias Otel davasında ara karar açıklandı.

Sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt’un ayrı ayrı tutuklu kalmalarına karar verildi, tahliyeleri reddedildi.

Tutuksuz olan sanıklarında aynı şekilde devamına karar verildi.

Öte yandan mahkeme başkanı Mimar Akif Sağbaş'ın kolluk kuvvetlerince bulunmasına, Efe Bozkurt'un sosyal sigorta dökümüne ve Kalkına Bankası'ndan Ahmet Bozkurt ile ilgili alınan kredinin araştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 3 kişinin zorla mahkemeye getirilmesine karar verildi.

Mahkemenin bir sonraki duruşma tarihi ise 26 Nisan 2024 tarihi olarak açıklandı.