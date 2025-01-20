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Cittaslow KKTC yeni Ağ Başkanı Halil Kasım oldu

Cittaslow KKTC yeni Ağ Başkanı Halil Kasım oldu

Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, Bilge Açık ve Ulviye Bozkurt beraat etmişti.

İsias Otel'in sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay ve Hasan Arslan 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Karakaya, gerekçeli karara ilişkin yarın saat 13.00’da Barolar Birliği’nde bir açıklama yapacaklarını söyledi.

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