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Mahkeme, tarafların çok yorulması üzerine duruşmaya bugüne kadar ara vermişti.

Dün 17 tanığın dinlendiği duruşmada, müşteki avukatlarının delil ve tanık değerlendirmelerine yer verilmişti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 4. gününde sanık avukatlarının ve savcılığın mütalaası dinlenecek, sonrasında da ara karar açıklanacak.

Dün sabah 09.00’da başlayıp, gece yaklaşık 00.00’ye kadar devam eden uzun soluklu davada tarafların yorulması üzerine mahkeme duruşmaya bugüne kadar ara verdi.

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