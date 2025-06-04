Ankara’daki Yargıtay sürecinin uzun olacağı öngörülürken, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için temyiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden önceki son adım olacak.

İsias Otel’de kızları Selin ve Serin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile hukuk profesörü Pervin Aksoy İpekçioğlu, konu hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

-İpekçioğlu: "Aileleri yine uzun ve zorlu bir süreç bekliyor"

Pervin Aksoy İpekçioğlu, istinaf başvurusunun reddinin ardından temyize yani Yargıtay'a gidileceğini belirterek, temyiz için iki haftalık başvuru süreleri olduğunu, bu sürenin başladığını ve temyizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) önceki son adım olduğunu vurguladı.

İpekçioğlu, “Tebliğ tarihinden itibaren İki haftalık süremiz var. Süre başladı. Temyize yani Yargıtay'a gidilecek. Yargıtay Ankara’da olacak. Dava süresi uzun olacak. Aileleri yine uzun ve zorlu bir süreç bekliyor.” dedi.

Temyiz dilekçesinin 16. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gönderileceğini ifade eden İpekçioğlu, temyiz dilekçesinin verilmesiyle gerekli usul işlemlerinin tamamlanacağını söyledi. İpekçioğlu, “Esas inceleme için dilekçenin Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderilmesi beklenir. Yargıtay İlgili Ceza Dairesi’nin bozma kararı verip, somut olaya göre gerekçe sunması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

- "İç hukukun tükenmesi halinde ise AİHM"

İpekçioğlu, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın temyizde bozulmasını ümit ettiklerini belirterek, kararın bozulmaması halinde ise mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini, iç hukukun tükenmesi halinde ise AİHM’e başvuracaklarını kaydetti.

İsias Otel davasının, kamu görevlileri davasıyla birleştirilmemesini de eleştiren İpekçioğlu, “Davaların birleştirilmemesine zemin hazırlayan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığıdır.” dedi.

İpekçioğlu "Kamu görevlileri için iddianamenin hazırlanmasındaki ifade alma süreçleri bilinçli olarak ilk davadaki karar sonrasına bırakılmıştır. Bu şekilde iki davanın muhakeme evrelerinin farklı olması ve birleştirme için yararın olmaması sağlanmıştır. Oysa ki iki davanın birleştirilmesi resmin bütünü ve olayın gerçekleşme şeklini ortaya çıkaracaktı.” şeklinde konuştu.

-Karakaya: “Bizim çocuklarımızın geleceğini çaldılar”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, ailelerin umutlarını kaybetmemek için çok büyük bir mücadele verdiğini ifade ederek, “Ailelerin bu mücadelesine her gün yeni mücadele eklenir. Verilen bu mücadele, sadece adalete karşı değil, acımızla baş edebilmek için kendi içimizde de çok büyük mücadeleler veriyoruz.” dedi.

Herşeye rağmen birlikte olduklarını, ayakta kalmaya çalıştıklarını ve mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Karakaya, “Bizim çocuklarımızın geleceğini çaldılar. Ama dernek olarak çocuklar için, gelecek nesiller için uğraşıyoruz. Derneğin okul projesi emin adımlarla ilerliyor, çalışmalar başladı.” şeklinde konuştu.

-"Bizi yıkamayacak, yıldıramayacaklar… Dava daha bitmedi"

“Bizi yıkamayacak, yıldıramayacaklar” diyen Karakaya, turist rehberlerinin ailelerinin de kendilerinden güç aldıklarına işaret ederek, aileler olarak bir arada olup, birbirine tutunduğunu vurguladı.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasında başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere, devlet ve hükümet yetkililerinin Barolar Birliği’yle birlikte yanlarında olduğunu kaydeden Karakaya, duruşma sonrasında da yetkililerin beraberlik ve dayanışma mesajı verdiklerine dikkat çekti. Karakaya, kamu görevlileri davasında da birlik mesajı verildiğini ancak ilk davadaki dayanışmanın gösterilemediğini söyledi.

Toplumun davayı bitti zannettiğini ifade eden Karakaya, “Bu dava daha bitmedi. Aileler, tüm toplumun desteğini bekliyor.” dedi.

Karakaya, 16 Temmuz’da görülecek kamu görevlileri davasının ikinci duruşmasında tüm yetkilileri yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.

-İsias Otel dava süreci…

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Adıyaman’daki Grand İsias Otel'da konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileleri enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

İsias Otel’de hayatını kaybeden "Şampiyon Melekler" ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri ise kaybettikleri 72 can için 3 Ocak 2024’te başlattığı hukuk mücadelesi 12 ay devam etmişti.

Sanıkların “olası kast” suçuyla hüküm giymesi için verilen adalet mücadelesine rağmen 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’teki son duruşmasında altı sanığın "bilinçli taksirle" birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkum edilmesine, beş sanığın ise beraatine karar verildi.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı. Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

İsias Otel davasının gerekçeli kararının 20 Ocak’ta açıklanmasının ardından yapılan istinaf başvurusu ise 29 Mayıs Perşembe günü reddedildi.

Öte yandan Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davası ise 24 Nisan’da Adıyaman 1. Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye başlamış ve duruşma 16 Temmuz’a ertelenmişti. Davada, sanıkların tutuklanması talepleri reddedilmiş, sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmişti.

Davanın, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davayla birleştirilmesinin istinaf sürecinin devam etmesi gerekçesiyle kabul edilmemiş ve mahkeme, kamu görevlilerinin kusurlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesine karar vermişti.