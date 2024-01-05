İsias Otel’in 5'i tutuklu 11 sanığı hakkındaki davanın 9’uncu tanığı otelin aşçısı Mehmet Ali Korkmaz, sanıklardan kimseyle akrabalığının olmadığını söyledi.

Korkmaz, yemek yaptığı yerin bağımsız olduğunu ve otelden girip çıkmadığını söyledi.

Oteli Ahmet Bozkurt’un çalıştırdığını ve Bozkurt’un genellikle lobide oturduğunu kaydeden Korkmaz, yemekleri götürdükleri koridorun ne zaman açıldığını bilmediğini ifade etti.

“Bağlantının yapıldığını bilmiyorum, 6’ncı katta bir mutfak vardı ama hiç kullanmadım” diyen Mehmet Ali Korkmaz, malzeme alımlarını Celal Görücü’nün yaptığını, Efe Bozkurt’un ne yaptığını bilmediğini, son üç aydır Efe Bozkurt’la istişare ettiklerini kaydetti.

Ana boşlukta, yani sokaktaki iki bina arasında yangın merdiveni bulunduğunu anlatan aşçı Mehmet Ali Korkmaz’a mutfağın yerini göstermesi için fotoğraflar gösterildi ancak fotoğraflarda mutfağın görünmediğini söyledi.

Korkmaz, bilinen restoran yeri dışında başka bir yere yemek servisi yapmadıklarını kaydetti.

Tanık Korkmaz, sanık müdafi avukatlarının sorularını da yanıtladı.

Tanığa fotoğraflarla sorulan soruda, mutfağa nereden geçildiği gösterilmesi istendi.

Korkmaz, otelden mutfak kısmına geçen kapının, bina yapılırken mi yoksa sonradan mı açıldığını bilmediğini ifade etti.

Korkmaz, otelin teras katında hiç bir şey olmadığını da belirtti.