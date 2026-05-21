Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dizi ve sinema oyuncusu Tamer Levent, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler ile İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, İskele AKM’de düzenlenen söyleşide tiyatro severlerle bir araya geldi.

Tiyatronun toplum üzerindeki etkisi, sanatın birleştirici gücü ve kültürel etkinliklerin öneminin ele alındığı etkinlikte ise, Grup Deniz Feneri konser verirken, Metin Güler de şiir ve şarkılarıyla konsere eşlik etti. Geceyi, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de izledi.

4. Tiyatro Günleri, İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahnelediği “Hadi Öldürsene Canikom” adlı oyunla başlamış, etkinlik kapsamında birçok tiyatro oyunu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturulmuştu.