İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahneye taşıdığı Hadi Öldürsene Canikom ile başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri’nde sona gelindi. 20 Mayıs Çarşamba günü aralarında ünlü oyuncu Tamer Levent’in de yer aldığı oyuncuların söyleşisi ve Deniz Feneri konseri ile sona erecek Tiyatro Günleri’nde dün (16 Mayıs) akşam kahkaha dolu bir oyun İskele AKM sahnesine taşındı. İzmir Kent Tiyatrosu’nun komedi türündeki oyunu Hafifletici Sebepler, ayakta alkışlandı, tiyatro severlerden tam not aldı.

Hafifletici Sebepler isimli oyun, İskele’de tam not aldı

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, bu yıl da birçok oyunu İskele’de tiyatro severlerle buluşturdu. İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Tiyatro Günleri’nde son oyun İzmir Kent Tiyatrosu’nun Hafifletici Sebepler isimli oyunu oldu. İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşturulan oyun, ilgiyle izlendi, ayakta alkışlandı. İzleyenlerden tam not almayı başaran oyunu, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuların yanı sıra çok sayıda tiyatro sever takip etti. Yaşam hakkı ellerinden alınmış tüm kadınlara ithafen hazırlanan, aynı çatı altında farklı dünyaların, ortak acılarının hikayesini sorgulayan kara komedi türündeki oyunda annelik, sadakat, özgürlük ve evcil olmaya zorlanan kadınların varoluş mücadelesi sarsıcı bir dille ele alınıyor. Yunus Emre Gümüş’ün yazıp yönettiği oyunda İlknur Bayzit Çatal ve Nejla Özge Alban aynı sahneyi paylaştı.

4. Tiyatro Günleri Tamer Levent’in de aralarında olduğu oyuncuların söyleşisi ve konser ile tamamlanacak

27 Mart’ta başlayan, 10 oyun ve 1 eğitimi tiyatro severlerle buluşturmayı başaran İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, 20 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Türkiye’nin önde gelen sinema ve dizi oyuncusu Tamer Levent, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Tiyatro Ofisi Sanat Yönetmeni Metin Güler ile ülkemizin başarılı tiyatro oyuncusu Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Derman Atik, tiyatro sanatına ilgi duyanlarla bir araya gelecek. 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak toplumsal yaşamda tiyatronun önemli isimli söyleşi saat 19.30’da başlayacak. Tiyatro Günlerinin finalinde ise İskele Belediyesi Kültür Evi önünde Grup Deniz Feneri konseri müzik severlerle buluşturulacak.