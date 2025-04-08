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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, trafo merkezinde bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak kesintinin aşağıdaki bölgeleri kapsayacağı belirtildi:

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