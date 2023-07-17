Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16.00 sıralarında meydana gelen kaza, Necip Çakır'ın İskele istikametinden Sınırüstü istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidişine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan elektrik kurumuna ait logara aracın sol arka kısmıyla çarpması sonucu oldu.