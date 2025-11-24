Başkan Serkan Kırmızı mesajında, eğitimin bir ülkenin en sağlam temeli olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin topluma yön veren en kıymetli değerler arasında yer aldığını belirtti.

Kırmızı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ülkenin gerçek temeli eğitimdir. Bu eğitimi büyük bir özveriyle veren tüm öğretmenlerimiz ise ülkemizin en kıymetli değerleridir. Emekleri hiçbir zaman ödenemez; çünkü geleceğimizi şekillendiren, çocuklarımıza ışık olan, yön gösteren onlardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi:

‘Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.’

Bu anlamlı günde, başta ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.