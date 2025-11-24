Yeşilırmak’ta meydana gelen talihsiz bir olayda, 68 yaşındaki Halil Akar yaşamını yitirdi.

Saat 12.00 sıralarında bir ikametgâhın bahçesinde kaymakamlıktan izinli olarak okaliptus ağacı kesen C.K. (E-41), kestiği dalın çarpması sonucu damda yardımcı olarak bulunan Halil Akar’ın dengesini kaybedip düşmesine neden oldu.

Ağır yaralanan Akar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne taşınırken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.