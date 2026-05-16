İskele’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan bir kadının tasarrufunda canlı mermi ele geçirildi, olayla bağlantılı iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında otelde bulunan T.D. (K-37)’nin tasarrufunda 9 mm çapında bir adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında T.D. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.İ.D. (E-27) tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklu

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından bir ikametgahta gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

15 Mayıs 2026 tarihinde yapılan aramada, R.E. (E-31), M.Ç. (E-23), İ.D. (E-32) ve B.O. (E-27)’nun birlikte kaldıkları evde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayla ilgili dört kişi tutuklanırken, R.E.’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü bulunmadan ikamet ettiği de tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Metamfetamin Operasyonu

Gazimağusa’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, T.K. (E-36)’nin tasarrufunda yaklaşık 17 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Operasyonda ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile hassas terazi de emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.